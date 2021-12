UPSSSC PET Lekhpal 2021: पिछली लेखपाल भर्ती में पूछे गए थे किस डिफिकल्टी लेवल के प्रश्न और इस बार पूछे जा सकते हैं किस तरह के सवाल

उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच इस वक्त लेखपाल के 7882 पदों पर होने वाली भर्ती सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। राज्य में लेखपाल के 7882 पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा भर्ती की जानी है और अभ्यर्थियों को इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार है। हालांकि, लेखपाल के 7882 पदों पर होने वाली भर्ती में वही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे, जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) में शामिल हुए हैं। PET में कितना स्कोर करने वाले अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती में शामिल होंगे, इसकी जानकारी UPSSSC द्वारा इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही सामने आ पाएगी। अगर आपने भी PET में हिस्सा लिया है और अब लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी कम्पलीट तैयारी के लिए आप सफलता के FREE UP FREE UP लेखपाल ग्रामीण विकास E-Book - Download Now की सहायता ले सकते हैं।