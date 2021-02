IIT JEE 2021: एक्सपर्ट्स के मार्गदर्शन में सही तरीके से की गई तैयारी दिलाएगी JEE में सफलता

{"_id":"6024bae78ebc3ee94c50787c","slug":"iit-jee-2021-preparation-done-properly-under-the-guidance-of-experts-will-give-success-in-jee","type":"story","status":"publish","title_hn":"IIT JEE 2021:\u00a0\u090f\u0915\u094d\u0938\u092a\u0930\u094d\u091f\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u092e\u093e\u0930\u094d\u0917\u0926\u0930\u094d\u0936\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0939\u0940 \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0938\u0947 \u0915\u0940 \u0917\u0908 \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930\u0940 \u0926\u093f\u0932\u093e\u090f\u0917\u0940 JEE \u092e\u0947\u0902 \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

Published by: ललित फुलारा Updated Thu, 11 Feb 2021 10:38 AM IST

*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!

विज्ञापन



सही रणनीति के तहत करें तैयारी

सही प्लानिंग के बिना की गई कड़ी मेहनत भी अक्सर बेकार हो जाती है। ऐसे में JEE की तैयारी के लिए सही रणनीति बनाना बेहद आवश्यक है। एक बेहतर टाइम टेबल बनाकर इसकी तैयारी करें। आपके जो टॉपिक कमजोर हों उनकी तैयारी के लिए विशेष ध्यान दें। इसके लिए आपको अलग से समय देना होगा।



बेहतर स्टडी मैटेरियल का करें चुनाव

हमेशा एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए स्टडी मैटेरियल का ही चुनाव करना चाहिए। खासतौर पर न्यूमेरिकल प्रश्नों के लिए। इसके अलावा थ्योरी के लिए सबसे बेहतरीन है NCERT की किताबें। केमेस्ट्री व फीजिक्स के थ्योरी के पार्ट इन्हीं से ही आते हैं। इसलिए आपको थ्योरी के लिए NCERT की किताबों का ही चयन करना चाहिए।



अधिक से अधिक प्रैक्टिस

JEE परीक्षा क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी है अधिक से अधिक प्रैक्टिस। इससे आपकी तैयारी बेहतर होती है, आपको परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में भी जानकारी मिलती है व आपकी तैयारी में रह गई कमियों का भी पता चलता है। इसलिए अधिक से अधिक मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को काफी बेहतर कर सकते हैं।



एक्सपर्ट मार्गदर्शन है सफलता की गारंटी

अनुभवी फैकल्टी का मार्गदर्शन आपकी JEE की परीक्षा क्रैक करने में काफी सहायता कर सकता है। इसलिए आपको एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही तैयारी करनी चाहिए। खासतौर पर ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने खुद IIT क्रैक किया हो।



अगर आप भी इंडिया के टॉप IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं और अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, तो safalta.com आपके लिए एक सुनहरा मौका लाया है। IIT JEE की तैयारी के लिए Safalta.com लाया है खास रैंक बूस्टर क्रैश कोर्स। यह कोर्स कम समय में आपकी रैंक को बेहतर करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इसमें आपको 200 घंटे से ज्यादा की लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस मिलेगी। साथ ही ढेरों वीकली टेस्ट व मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। आपकी तैयारी को और भी पक्का करने के लिए 170 से ज्यादा पीडीएफ नोट्स प्रदान किए जाएंगे। आपके सारे डाउट्स क्लीयर करने के लिए खास डाउट क्लीयरिंग सेशन भी आयोजित कराए जाएंगे। अगर किसी वजह से लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस छूट जाएं तो रिकॉर्डेड बैकअप क्लासेस की सुविधा मिलेगी।



एक्सपर्ट फैकल्टी कराएगी आपकी तैयारी

यह कोर्स एक्सपर्ट फैकल्टी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। आपकी तैयारी IITian व कोटा के बेहतरीन संस्थानों में कई सालों से तैयारी करा रहे एक्सपर्ट कराएंगे। इनमें एक हैं आकाश सर जो आपकी मैथ्स की तैयारी कराएंगे। इन्होंने IIT धनबाद से पढ़ाई की है व पिछले कई वर्षों से तैयारी करा रहे हैं। फिजिक्स की क्लासेस अविनाश सर लेंगे, जिन्होंने कानपुर एचबीटीयू से बीटेक व बीआईटी रांची से एमटेक किया है। ये IIT-Delhi के शोधार्थी भी हैं। केमेस्ट्री अतुल सर पढ़ाएंगे। इनको कई सालों का तकनीकी संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव है। ये सभी बायजू, आकाश, विद्यामंदिर जैसे कई संस्थानों में पढ़ा चुके हैं।



IIT JEE एडवांस की फ्री तैयारी

JEE मेंस में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को IIT JEE एडवांस की कोचिंग भी प्रदान की जाएगी। इस फ्री कोचिंग की वैधता एक महीने होगी। आपको बस इस रैंक बूस्टर कोर्स में दाखिला लेना होगा। तो फिर देर किस बात की आज ही जुड़िये safalta.com के IIT JEE रैंक बूस्टर क्रैश कोर्स से और शुरू करें पक्की तैयारी।



इस क्रैश कोर्स के बारे में अधिक जानकारी व एडमिशन के लिए विजिट करें-

या अभी भरें ये फॉर्म- इंजीनियरिंग भारत के सबसे लोकप्रिय करियर विकल्पों में से एक है। लाखों का पैकेज व क्रिएटिव करियर होने के कारण लगभग हर छात्र इंजीनियर बनने का सपना देखता है। एक बेहतर इंजीनियर बनने के लिए IIT में प्रवेश काफी आवश्यक है। IIT के तहत इंडिया के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज उपलब्ध हैं। इसी वजह से IIT JEE देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हर उम्मीदवार पहले ही प्रयास में JEE की परीक्षा क्रैक करना चाहता है जो कि मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि एक ही प्रयास में IIT क्रैक कर लें तो सबसे जरूरी है एक सही दिशा और एक स्मार्ट रणनीति की। आज हम जानेंगे IIT JEE Mains क्रैक करने की खास टिप्स-सही प्लानिंग के बिना की गई कड़ी मेहनत भी अक्सर बेकार हो जाती है। ऐसे में JEE की तैयारी के लिए सही रणनीति बनाना बेहद आवश्यक है। एक बेहतर टाइम टेबल बनाकर इसकी तैयारी करें। आपके जो टॉपिक कमजोर हों उनकी तैयारी के लिए विशेष ध्यान दें। इसके लिए आपको अलग से समय देना होगा।हमेशा एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए स्टडी मैटेरियल का ही चुनाव करना चाहिए। खासतौर पर न्यूमेरिकल प्रश्नों के लिए। इसके अलावा थ्योरी के लिए सबसे बेहतरीन है NCERT की किताबें। केमेस्ट्री व फीजिक्स के थ्योरी के पार्ट इन्हीं से ही आते हैं। इसलिए आपको थ्योरी के लिए NCERT की किताबों का ही चयन करना चाहिए।JEE परीक्षा क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी है अधिक से अधिक प्रैक्टिस। इससे आपकी तैयारी बेहतर होती है, आपको परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में भी जानकारी मिलती है व आपकी तैयारी में रह गई कमियों का भी पता चलता है। इसलिए अधिक से अधिक मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को काफी बेहतर कर सकते हैं।अनुभवी फैकल्टी का मार्गदर्शन आपकी JEE की परीक्षा क्रैक करने में काफी सहायता कर सकता है। इसलिए आपको एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही तैयारी करनी चाहिए। खासतौर पर ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने खुद IIT क्रैक किया हो।अगर आप भी इंडिया के टॉप IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं और अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, तो safalta.com आपके लिए एक सुनहरा मौका लाया है। IIT JEE की तैयारी के लिए Safalta.com लाया है खास रैंक बूस्टर क्रैश कोर्स। यह कोर्स कम समय में आपकी रैंक को बेहतर करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इसमें आपको 200 घंटे से ज्यादा की लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस मिलेगी। साथ ही ढेरों वीकली टेस्ट व मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। आपकी तैयारी को और भी पक्का करने के लिए 170 से ज्यादा पीडीएफ नोट्स प्रदान किए जाएंगे। आपके सारे डाउट्स क्लीयर करने के लिए खास डाउट क्लीयरिंग सेशन भी आयोजित कराए जाएंगे। अगर किसी वजह से लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस छूट जाएं तो रिकॉर्डेड बैकअप क्लासेस की सुविधा मिलेगी।यह कोर्स एक्सपर्ट फैकल्टी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। आपकी तैयारी IITian व कोटा के बेहतरीन संस्थानों में कई सालों से तैयारी करा रहे एक्सपर्ट कराएंगे। इनमें एक हैं आकाश सर जो आपकी मैथ्स की तैयारी कराएंगे। इन्होंने IIT धनबाद से पढ़ाई की है व पिछले कई वर्षों से तैयारी करा रहे हैं। फिजिक्स की क्लासेस अविनाश सर लेंगे, जिन्होंने कानपुर एचबीटीयू से बीटेक व बीआईटी रांची से एमटेक किया है। ये IIT-Delhi के शोधार्थी भी हैं। केमेस्ट्री अतुल सर पढ़ाएंगे। इनको कई सालों का तकनीकी संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव है। ये सभी बायजू, आकाश, विद्यामंदिर जैसे कई संस्थानों में पढ़ा चुके हैं।JEE मेंस में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को IIT JEE एडवांस की कोचिंग भी प्रदान की जाएगी। इस फ्री कोचिंग की वैधता एक महीने होगी। आपको बस इस रैंक बूस्टर कोर्स में दाखिला लेना होगा। तो फिर देर किस बात की आज ही जुड़िये safalta.com के IIT JEE रैंक बूस्टर क्रैश कोर्स से और शुरू करें पक्की तैयारी।इस क्रैश कोर्स के बारे में अधिक जानकारी व एडमिशन के लिए विजिट करें- http://bit.ly/safalta-iit-jee या अभी भरें ये फॉर्म- http://bit.ly/form-iitjee

IIT JEE 2021 Preparation done properly under the guidance of experts will give success in JEE