ICSI CSEET 2021: संस्थान ने रद्द की परीक्षा, अब बिना एग्जाम सीएस कार्यकारी कार्यक्रम में मिलेगा दाखिला

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने यूजी, पीजी छात्रों को आईसीएसआई एससीईईटी 2021 परीक्षा से छूट देने का फैसला किया है। यानी अब किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाले विद्यार्थी सीएस कार्यकारी कार्यक्रम (सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम) में सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

277वीं बैठक में परीक्षा रद्द करने का किया था फैसला

आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जारी अधिसूचना के मुताबिक संस्थान द्वारा 19 जून, 2021 को आयोजित अपनी 277 वीं बैठक में कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। ताकि न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को सीएस कार्यकारी कार्यक्रम में सीधे दाखिला मिल सके।

Exemption from #CSEET to Graduates & Post Graduates. Get direct admission in #CS Executive Programme pic.twitter.com/Bhf7q7uGfr