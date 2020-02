ICSI: CS प्रोफेशनल प्रोग्राम परीक्षा के परिणाम जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक

{"_id":"5e54ab9e8ebc3ef3cc2643d0","slug":"icsi-cs-professional-and-cs-executive-2019-results-latest-update-know-more-details","type":"story","status":"publish","title_hn":"ICSI: CS \u092a\u094d\u0930\u094b\u092b\u0947\u0936\u0928\u0932 \u092a\u094d\u0930\u094b\u0917\u094d\u0930\u093e\u092e \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e \u091c\u093e\u0930\u0940, \u0910\u0938\u0947 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0902\u0917\u0947 \u091a\u0947\u0915","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 25 Feb 2020 11:38 AM IST

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI- The Institute of Company Secretaries of India ) ने CS प्रोफेशनल और CS कार्यकारी परीक्षा का आयोजन किया था। बता दें, CS प्रोफेशनल प्रोग्राम परीक्षा के परिणाम आईसीएसआई द्वारा जारी कर दिए गए हैं। ध्यान दें कि अभी सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा के परिणाम जारी नहीं हुए हैं। उम्मीदवार CS प्रोफेशनल प्रोग्राम परीक्षा के परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी icsi.edu पर देख सकते हैं। CS कार्यकारी प्रोग्राम परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों को बता दें कि आधिकारिक नोटिस के अनुसार, CS कार्यकारी प्रोग्राम दोपहर 2 बजे तक घोषित किया जाएगा। एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार इस खबर में भी लिंक को प्राप्त कर सकते हैं।परिणामों की जानकारी आईसीएसआई ने एक बयान द्वारा दी थी। उन्होंने कहा, "सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम (ओल्ड एंड न्यू सिलेबस) और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (ओल्ड एंड न्यू सिलेबस) परीक्षा जो कि दिसंबर, 2019 में आयोजित हुई, इनके परिणाम मंगलवार, 25 फरवरी, 2020 को घोषित किए जाएंगे।"चरण 1: सबसे पहले उम्मीदवार को आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा।चरण 2: उसके बाद वेबसाइट के मुख पेज पर संबंधित लिंक पर क्लिक करें।चरण 3: इसके बाद, परीक्षा लिंक पर क्लिक करें।चरण 4: अब खुले पेज पर आवश्यक विवरण जैसे एनरोलमेंट नंबर जमा करें और सबमिट पर क्लिक करें।चरण 5: परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। डाउनलोड करें और आगे के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें।