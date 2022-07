{"_id":"62c40a65f911e43be41b6d89","slug":"ican5-event-is-being-held-by-dme-media-school-and-deakin-university-from-1-to-7-july-know-full-information-here","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ICAN-5: डीएमई मीडिया स्कूल और डेकिन विश्वविद्यालय के आईसीएएन-5 कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा, पढ़ें","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

डीएमई मीडिया स्कूल, नोएडा और डेकिन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से अपने पांचवें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन आईसीएएन-5 (ICAN-5) का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई, 2022 तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विषयों-मुद्दों पर अवधारणाओं और विचारों का विश्लेषण करना है। कार्यक्रम में शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और छात्रों को तकनीकी सत्रों में अपने शोध कार्य को प्रस्तुत करने और पैनल चर्चा आदि में शामिल किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए चीन, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अर्जेंटीना, दुबई, नाइजीरिया, इटली, सिंगापुर और मिस्र सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 से अधिक पेपर प्राप्त हुए हैं। बता दें कि अमर उजाला भी इस कार्यक्रम में मीडिया पार्टनर के रूप में जुड़ा है।

मीडिया में लैंगिक समानता के प्रश्न पर चर्चा

अंतरर्राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन, आईसीएएन-5 में दूसरे पैनल की चर्चा का आधार 'मीडिया में लैंगिक समानता का प्रश्न' रहा। इस मामले पर बात करते हुए प्रख्यात महिला शिक्षाविदों इस विषय के मिथकों को वास्तविकताओं से अलग किया। बता दें कि इस पैनल की चर्चा का विषय Achieving Gender Balance in Media Today: Myth or Reality? रखा गया था।

तकनीकी सत्र - 5 में इन मुद्दों पर हुई चर्चा

तकनीकी सत्र - 5 में चर्चा का विषय Effects of Social Media on Youth, Image Building and Influencer Marketing रहा। डॉ यास्मीन सुल्ताना फारूकी पाकिस्तान के कराची से सत्र के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुईं। इसके अलावा Rebellious Communication on Social Media: A Case Study of Twitter और Women in Sports Journalism: Breaking the Glass Ceiling जैसे कुल 6 विषयों पर भी चर्चा की गई। इस सत्र में डॉ सुमेधा धस्माना को उनके पेपर Twitter as a Public Relations Tool: An Analysis of Tweets of Top Companies of India के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतकर्ता घोषित किया गया। सत्र के आखिर में डॉ सुष्मिता बाला ने सभी विद्वानों को उत्कृष्ट शोध कार्य प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि आईसीएएन मीडिया और समाज के सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच है।

सम्मेलन का 6वां सत्र

सम्मेलन के 6वें सत्र का विषय Media Convergence and Contemporary Health and Socio-Political Issues रहा। यह पूरी तरह से ऑफलाइन सत्र था। डॉ किरण बाला ने इस सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र में दर्शकों के मानसिक स्वास्थ्य पर कॉमेडी शो के प्रभाव, महामारी के बाद स्वास्थ्य समाचारों की बाढ़, सोशल मीडिया कन्फैब्यूलेशन, फेक न्यूज और हिंदी सिनेमा में मानसिक स्वास्थ्य का चित्रण (छिछोरे और डियर जिंदगी का एक अध्ययन) सहित विभिन्न विषयों पर दस प्रस्तुतियां देखी गईं।

इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे पैनल का संचालन मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, फरीदाबाद के डीन डॉ मैथिली गंजू ने किया। उन्होंने मीडिया जगत में लैंगिक चर्चा की सीमाओं को परिभाषित किया और इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है कि इस मुद्दे पर व्यापक संदर्भ में चर्चा हो और इसमें सभी जेंडर को शामिल किया जाए। मामले पर अपना विचार रखते हुए आईसीएएन 5 के संयोजक और डीएमई मीडिया स्कूल में डीन और प्रोफेसर डॉ अंबरीश सक्सेना ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कितनी दूर तक पहुंचे हैं, यह जानने के लिए लैंगिक समावेशन का बार-बार मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह पैनल इसी खास मकसद से बुलाई गई है।पैनल में शामिल डॉ गीता बामेजई ने कहा कि हम आईसीटी में प्रगति की तेज गति के बारे में खुश महसूस करते हैं लेकिन मीडिया उद्योग में लैंगिक संतुलन प्राप्त करने की गति वह नहीं है। इसके लिए बेहतर विश्लेषण की जरूरत है। डॉ पद्मा रानी ने मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि महिला पत्रकारों को कार्यस्थल और क्षेत्र में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। खासकर महामारी के बाद से इस पेशे में शामिल होने का आकर्षण कम हो गया है। इसके अलावा डॉ मौसमी भट्टाचार्य ने मीडिया में महिलाओं की भागीदारी और वैकल्पिक प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म की भूमिका की सराहना की। इनके अलावा डॉ कुलवीन त्रेहन और डॉ सुष्मिता बाला आदि ने भी मुद्दे पर अपने विचार साझा किए।सत्र में डॉ किरण बाला ने शोध के क्षेत्र में अपने विशाल अनुभव के साथ प्रत्येक प्रस्तुतकर्ता को अपना बहुमूल्य इनपुट दिया। उसने कहा कि सामाजिक विज्ञान में हम खुद को केवल सामग्री विश्लेषण तक सीमित नहीं रखेंगे। अपने शोध को अधिक सार्थक बनाने के लिए मात्रात्मक पहलू जोड़ना चाहिए। डॉ मनस्वी माहेश्वरी को Photojournalism as a tool of Health Communication during the third wave of COVID19 in India के लिए सर्वश्रेष्ठ पेपर प्रस्तुतकर्ता के रूप में चुना गया। वहीं, डॉ अंबरीश सक्सेना ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों ने भी सत्र में अपने प्रश्नपत्र प्रस्तुत किए। उन्होंने आगे कहा कि आईसीएएन सभी के लिए एक मंच है, और यह सही मायने में समावेश है।