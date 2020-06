ICAI ICITSS: परीक्षा की तिथि घोषित, संस्थान ने जारी किया नोटिस

{"_id":"5ee1e7dd8ebc3e4332364c86","slug":"icai-to-conduct-icitss-adv-it-test-know-about-new-dates","type":"story","status":"publish","title_hn":"ICAI ICITSS: \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0940 \u0924\u093f\u0925\u093f \u0918\u094b\u0937\u093f\u0924, \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0928\u094b\u091f\u093f\u0938","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई (Institute of Chartered Accountants of India) संस्थान द्वारा आईसीआईटीएसएस (integrated course on Information Technology and Soft skills) के पाठ्यक्रम के लिए घर-आधारित परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा 21 जून, 2020 को आयोजित की जाएगी। संस्थान ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है।



उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर 11 जून से 13 जून, 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org है। यह परीक्षा केवल उन लोगों के लिए है, जिन्होंने प्रशिक्षण में सफलता पाई है। जो उम्मीदवार पहले ICITSS IT टेस्ट नहीं दे सकते थे, वे भी अब उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए एक नोटिस भी जारी कर दिया है। यदि उम्मीदवार नोटिस पढ़ना चाहते हैं तो वे ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते है। उम्मीदवारों को सीधा लिंक आगे इस खबर में मिल जाएगा।



नोटिस के अनुसार, 'पहली बार आवेदन करने वाले उम्मीदवार को परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, जो लोग परीक्षण के लिए दूसरी बार आवेदन कर रहे हैं उन्हें शुल्क का भुगतान करना होगा। एडमिट कार्ड के साथ शेड्यूल जल्द ही उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगा। परीक्षा दो घंटे की होगी और 21 जून को सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। विवरण आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर उपलब्ध हैं ।



नोटिस पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें...