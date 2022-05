{"_id":"628da076d1e411670b230620","slug":"hpbose-12th-result-2022-will-soon-released-at-hpbose-org-know-how-to-check-it-here-sarkari-result","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"HPBOSE 12th Result 2022: जल्द जारी होंगे हिमाचल प्रदेश 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम, ऐसे चेक कर सकेंगे अपना स्कोरकार्ड","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Wed, 25 May 2022 08:50 AM IST