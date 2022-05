{"_id":"6283b58b4837d838894bf66c","slug":"home-minister-amit-shah-to-be-chief-guest-at-du-s-international-seminar-on-may-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Delhi University: अंतरराष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करेंगे अमित शाह और प्रधान, यूजी करिकुलम फ्रेमवर्क भी होगा जारी","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

सार Delhi University: इस तीन दिवसीय संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। इस संगोष्ठी में चार पूर्ण सत्र सहित 16 सत्र होंगे और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के लगभग 100 प्रतिष्ठित वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के अंतर्गत गुरुवार, 19 मई से एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। स्वराज से न्यू इंडिया तक भारत के विचार का पुनर्रावलोकन (Revisiting Ideas of India from 'Swaraj' to 'New India) विषयक इस तीन दिवसीय संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मल्टीपर्पज हॉल में किया जाएगा।



प्रधान होंगे विशिष्ट अतिथि, कानितकर का विशेष व्याख्यान भी होगा

उद्घाटन समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विशिष्ट अतिथि होंगे, जबकि समारोह की अध्यक्षता डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुकुल कानितकर का विशेष व्याख्यान भी होगा। विश्वविद्यालय ने कहा कि कानितकर संगोष्ठी के विभिन्न पहलुओं पर अपने दृष्टिकोण पर प्रकाश डालेंगे। इस संगोष्ठी के शुभारंभ के बाद शेष शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय के सम्मेलन केंद्र में आयोजित किए जाएंगे।

यूजी करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुवादित संस्करण होंगे जारी

विश्वविद्यालय ने कहा कि इस संगोष्ठी में चार पूर्ण सत्र सहित 16 सत्र होंगे और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के लगभग 100 प्रतिष्ठित वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इस संगोष्ठी में शोधपत्रों की सार युक्त विवरणिका भी लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा, सेमिनार के उद्घाटन सत्र के दौरान गुजराती, उड़िया और उर्दू भाषाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से निकले अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 के अनुवादित संस्करण का अनावरण भी किया जाएगा।



समापन समारोह 21 मई को होगा, राज्यपाल खान रहेंगे मुख्य अतिथि

विश्वविद्यालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन सत्र 21 मई को होगा। समापन सत्र में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि होंगे और आईसीसीआर के अध्यक्ष डॉ विनय सहस्रबुद्धे ने समापन सत्र में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। विश्वविद्यालय ने कहा कि डीयू के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में पिछली दो शताब्दियों से हाल के दिनों में उभरे विचारों के माध्यम से भारत की इस यात्रा को समझने की परिकल्पना की गई है।