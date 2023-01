GATE 2023: आईआईटी कानपुर फरवरी में करेगी गेट परीक्षा का आयोजन, यहां से डाउनलोड करें प्रवेश-पत्र

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि अभी तक 80 फीसदी उम्मीदवार अपने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं और शेष बचे 20 प्रतिशत उम्मीदवारों से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की अपील की गई है। गेट परीक्षा 2023 का आयोजन चार, पांच, 11 और 12 फरवरी, 2023 को दो स्लॉट में किया जाएगा। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी।



About 80% candidates have downloaded their admit cards. We request the remaining candidates to download their admit cards at the earliest.#gate2023 @iitbombay @iiscbangalore @iitdelhi @IITGuwahati @IITKanpur @IITKgp @iitmadras @iitroorkee