NIOS Class 12 Exam 2021: कोरोना की वजह से रद्द हुई 12वीं की परीक्षाएं, 1.75 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने एनआईओएस कक्षा 12 परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सीनियर सेकेंडरी पाठ्यक्रमों के लिए भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। छात्रों के मूल्यांकन के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जल्द ही संस्थान द्वारा तैयार किया जाएगा। इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर दी है।

Keeping the safety and security of our students on priority, NIOS cancels class 12 examinations. Students will be evaluated based on objective criteria to be announced soon. This will benefit around 1.75 Lakhs students.@niostwit pic.twitter.com/XXWZ4MPo3X