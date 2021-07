पहल: ओडिशा के शिक्षा मंत्री ने की घोषणा, महाविद्यालयों में पढ़ाया जाएगा आपदा प्रबंधन

राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू ने कहा कि ओडिशा के कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। यह कदम ओडिशा सरकार द्वारा 29 मई को हाई स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने के निर्णय के बाद लिया गया है।

As per Cabinet decision on 29.05.21 and direction of Hon'ble Chief Minister, Odisha State Higher Education Council has prepared a new course "Environmental Studies and Disaster Management" for +3 1st year Arts, Science and Commerce students from this year as Compulsory Subject.