{"_id":"628dcca52fdcc749611461c9","slug":"ailet-2022-last-date-to-apply-for-all-india-law-entrance-test-is-today-know-how-to-apply","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"AILET 2022: ऑल इंडिया लॉ एंट्रेस टेस्ट के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, जल्दी करें","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Wed, 25 May 2022 11:59 AM IST