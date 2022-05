{"_id":"62896fb35c596d03a510cb3a","slug":"aicte-added-new-course-students-of-engineering-and-architecture-will-now-also-study-plumbing-decision-on-the-demand-of-indian-plumbing-association","type":"story","status":"publish","title_hn":"AICTE New Course: इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के छात्र अब प्लंबिंग की भी पढ़ाई करेंगे, इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन की मांग पर फैसला","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

सीमा शर्मा, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Sun, 22 May 2022 04:33 AM IST