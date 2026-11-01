टेस्ट में नंबर-1 बना द.अफ्रीका: बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया पर जीत को बताया करियर की सर्वश्रेष्ठ जीत, जानें क्या कहा

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दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और निर्णायक टेस्ट में 176 रन से शानदार जीत दर्ज की। न्यूलैंड्स में खेले गए इस मुकाबले में मेजबान टीम ने मुश्किल परिस्थितियों से वापसी करते हुए सीरीज 2-1 से अपने नाम की। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने इस जीत को अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट जीत बताया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी पहला स्थान हासिल कर लिया। उसने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था। अब इसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतकर बावुमा की कप्तानी में टीम ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विज्ञापन

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रिकेल्टन और मुल्डर ने मुश्किल से निकाला

मुकाबले के चौथे दिन की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में स्थिति बेहद खराब थी। टीम ने 40 रन तक चार विकेट गंवा दिए थे और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। हालांकि, रयान रिकेल्टन और वियान मुल्डर ने शतक लगाकर मुकाबले का रुख बदल दिया।



दोनों बल्लेबाजों की पारियों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने चौथी पारी में 288 रन का लक्ष्य रखा। इसके बाद पांचवें दिन गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने नई गेंद से ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर मेजबान टीम को शानदार शुरुआत दिलाई।



इसके बाद ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। उन्होंने 21.4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर छह विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 111 रन पर सिमट गई और दक्षिण अफ्रीका ने 176 रन से मुकाबला जीत लिया।

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बावुमा ने टीम के जज्बे को सराहा

जीत के बाद बावुमा ने टीम के खिलाड़ियों के चरित्र और मुश्किल परिस्थितियों में वापसी करने की क्षमता की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'कल हमारी टीम के भीतर काफी ईमानदार बातचीत हुई थी। इनमें से ज्यादातर बातचीत टीम के चरित्र और उसे मैदान पर दिखाने को लेकर थी। जब रयान रिकेल्टन और वियान मुल्डर जैसे बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हमें प्रतिस्पर्धी स्थिति में पहुंचाया, तो गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। रबाडा ने आज जिस तरह शुरुआत की, उससे सब कुछ हमारे पक्ष में होने लगा और फिर हमने मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी।'



बावुमा ने माना कि सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को कई बार ऑस्ट्रेलिया के सामने संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा, 'कई मौकों पर हम खुद को ऑस्ट्रेलियाई टीम से प्रभावित पाते थे। लेकिन हमारे लिए यह दक्षिण अफ्रीकी टीम का वही जज्बा था, जिसे हम मजबूती कहते हैं। जब हम मुकाबले में पीछे होते हैं, तब हमारा प्रदर्शन अक्सर बेहतर हो जाता है।'

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