डब्ल्यूटीसी फाइनल: विराट कोहली ने बालकनी से दिखाई एजेस बाउल की तस्वीर, इन क्रिकेटर्स ने भी पोस्ट की फोटो

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया बृहस्पतिवार (3 जून) को इंग्लैंड पहुंच गई। बता दें, डब्ल्यूटीसी का मैच 18 से 22 जून तक इंग्लैंड के साउथहैंपटन में खेला जाएगा। यह मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच होना है, लेकिन इससे पहले सभी खिलाड़ी हिल्टन होटल में क्वारंटीन कर दिए गए हैं। वहीं, अपने क्वारंटीन पीरियड के दौरान इंग्लैंड के एजेस बाउल स्टेडियम के नजारे का लुफ्त उठाते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली व उनकी टीम के खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसे उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

बालकनी से दिखा खूबसूरत नजारा

रोहित शर्मा ने भी ट्विटर एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्हें विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ उनकी बालकनी में देखा जा सकता है। रोहित ने ट्वीट किया, ‘हम साउथहैंप्टन में हैं।’ इन खिलाड़ियों के अलावा रिद्धिमान साहा ने भी स्टेडियम ग्राउंड दिखाते हुए ट्विटर पर तस्वीर साझा की। अपनी तस्वीर को उन्होंने कैप्शन दिया, ‘कमरे की बालकनी से यह है नजारा, आपके विचार क्या है?’

We are in Southampton @RishabhPant17 😊 pic.twitter.com/9qebdWFFPO