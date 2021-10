{"_id":"616e066c0d9a62615e6538bc","slug":"t20-world-cup-four-times-when-cricket-teams-refused-to-play-matches-many-fans-want-india-to-forfeit-world-cup-match-against-pakistan","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IND vs PAK: इन चार देशों ने अपने विपक्षियों के साथ खेलने से किया था इनकार, क्या भारत-पाकिस्तान मैच में भी ऐसा होगा?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

IND vs PAK: इन चार देशों ने अपने विपक्षियों के साथ खेलने से किया था इनकार, क्या भारत-पाकिस्तान मैच में भी ऐसा होगा?

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 19 Oct 2021 07:04 AM IST

सार India vs Pakistan T20 World Cup: इससे पहले चार देशों ने भी अलग-अलग विश्व कप में कुछ देशों के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। वहीं, विश्व कप के अलावा भी कुछ देशों ने ऐसा किया है।

बीते 15 दिनों में आतंकियों ने कश्मीर घाटी में 13 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी है। जम्मू कश्मीर में बन रहे हालात की वजह से देश में भारत -पाकिस्तान को लेकर दो राय बन चुकी हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि टी-20 विश्व कप में 24 अक्तूबर को होने वाला मैच नहीं हो और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) इस मुकाबले को रद्द कर दे। वहीं, कुछ लोग इस मैच को होते देखना चाहते हैं। उन फैंस का मानना है कि क्रिकेट अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह।



भारत अगर खेलने से मना करता है, तो ऐसा पहली बार नहीं होगा कि कोई टीम इस तरह आतंकी कारणों से मैच खेलने से मना कर रही हो। इससे पहले चार देशों ने भी अलग-अलग विश्व कप में कुछ देशों के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। वहीं, विश्व कप के अलावा भी कुछ देशों ने ऐसा किया है। हम आपको उन्हीं मैचों के बारे में बताने जा रहे हैं... 1. ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका (विश्व कप:1996)- सबसे पहले 1996 में किसी टीम द्वारा अचानक मुकाबले को रद्द करने का फैसला लिया गया था। 1996 में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका का दौरा करने से मना कर दिया था। श्रीलंका के साथ इसका मेजबान भारत और पाकिस्तान भी था। विश्व कप से ठीक एक महीने पहले कोलंबो में बम ब्लास्ट हुआ था।



ऑस्ट्रेलिया ने आतंकी हमलों का हवाला देते हुए तब कोलंबो जाने और श्रीलंका के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। तब कंगारू टीम के दो अंक काटे गए थे। हालांकि, तब पाकिस्तान में हुए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना श्रीलंका से हुआ था और श्रीलंका टीम ने पहली बार विश्व कप जीता था। 2. वेस्टइंडीज vs श्रीलंका (विश्व कप: 1996)- 1996 विश्व कप में ही ऑस्ट्रेलिया के अलावा एक और टीम थी जिसने श्रीलंका जाने से मना कर दिया था। यह टीम थी वेस्टइंडीज। इसके बाद दोनों के बीच होने वाला ग्रुप स्टेज मुकाबला नहीं हुआ था। श्रीलंका को इसके बदले दो अंक मिले थे। हालांकि, विंडीज की टीम भी नॉकआउट राउंड में पहुंचने में कामयाब हुई थी। वेस्टइंडीज की टीम चौथे स्थान पर रही थी। 3. इंग्लैंड vs जिम्बाब्वे (विश्व कप: 2003)- 2003 विश्व कप की मेजबानी के जिम्मा दक्षिण अफ्रीका, केन्या और जिम्बाब्वे को मिला था। उस वक्त जिम्बाब्वे रॉबर्ट मुगाबे के शासन में समाजिक और राजनीतिक तंगी चल रही थी। तब इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से मना कर दिया था। इसके बदले इंग्लिश टीम को चार अंक गंवाने पड़े थे। उनका यह फैसला टीम पर भारी पड़ा और इंग्लैंड टीम सुपर-6 में भी नहीं पहुंच सकी थी।

4. न्यूजीलैंड vs केन्या (विश्व कप: 2003)- इसी साल न्यूजीलैंड ने पूल बी के मैच के लिए नैरोबी नहीं जाने का फैसला लिया था। यह मैच केन्या के खिलाफ था। बदले में केन्या को चार अंक मिले थे। इसके अलावा केन्या ने श्रीलंका को भी शिकस्त दी थी और सुपर-6 के लिए क्वालीफाई किया था। इसी कड़ी में केन्या टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में भी कामयाब हुई थी।, जहां टीम इंडिया ने उन्हें हराया था। इसके अलावा न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान (2002), श्रीलंका vs पाकिस्तान (2009), ऑस्ट्रेलिया vs जिम्बाब्वे (2009), ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश (2015) और न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान मैच में भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था और एक टीम ने खेलने से इनकार कर दिया था।



बीसीसीआई 2021 विश्व कप में खेलने का फैसला ले सकता है। राजीव शुक्ला ने भी सोमवार को बयान दिया था कि यह मैच रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत एक बार यह मैच खेलने के लिए हामी भर चुका है और अब ऐन वक्त पर टीम मैच खेलने से पीछे नहीं हट सकती। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीसीसीआई इस पर अगले कुछ दिनों में इस पर क्या फैसला लेता है।