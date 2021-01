Syed Mushtaq Ali T20 trophy: पंजाब सेमीफाइनल में पहुंचा, खिताब नहीं बचा पाया कर्नाटक

मनदीप सिंह की अगुवाई में पंजाब, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी-20 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया। गत विजेता कर्नाटक को क्वार्टर फाइनल में नौ विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कर्नाटक 20 ओवर भी नहीं खेल पाया और 87 रन पर पूरी टीम सिमट गई। पेसर सिद्धार्थ कॉल ने तीन, अर्शदीप सिंह-संदीप शर्मा और रमनसिंह को 2-2 सफलता मिली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम को पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा (4) के रूप में अभिमन्यू मिथुन ने झटका दिया। बाद में प्रभसिमरन सिंह (49) और मनदीप सिंह (35) ने मिलकर 12.4 ओवर में ही टीम को जीत दिला दी।

