शाहरुख खान पर फिदा हुईं प्रीति जिंटा, नीलामी में लुटाए पांच करोड़ से अधिक रुपये

Shahrukh Khan earns big and how! 👍 He joins @PunjabKingsIPL for INR 5.25 Cr. @Vivo_India #IPLAuction pic.twitter.com/uHcOJ7LGdl

When you get a certain "Shahrukh Khan" in your side 😉😉 @PunjabKingsIPL @Vivo_India #IPLAuction pic.twitter.com/z4te9w2EIZ