700 विकेट लेना चाहते हैं जेम्स एंडरसन, विराट समेत दुनिया भर के दिग्गजों ने दी सलामी

{"_id":"5f461d808ebc3e3ce8090965","slug":"james-anderson-says-he-can-reach-the-700-wicket-mark","type":"story","status":"publish","title_hn":"700 \u0935\u093f\u0915\u0947\u091f \u0932\u0947\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u091c\u0947\u092e\u094d\u0938 \u090f\u0902\u0921\u0930\u0938\u0928, \u0935\u093f\u0930\u093e\u091f \u0938\u092e\u0947\u0924 \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u092d\u0930 \u0915\u0947 \u0926\u093f\u0917\u094d\u0917\u091c\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0926\u0940 \u0938\u0932\u093e\u092e\u0940","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"cricket-news"}}

पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली को निपटाते ही जेम्स एंडरसन मंगलवार रात 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए। अब 38 साल की उम्र में वह 700 का आंकड़ा छूने के लिए बेकरार हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी साथथैम्पटन टेस्ट के पांचवें दिन यह कमाल करने के बाद जेम्स ने अपने मन की बात कही।

Congratulations @jimmy9. What a splendid record to have. More power to you 👊🏼 https://t.co/EmpxuBzdrL — Sir Vivian Richards (@ivivianrichards) August 25, 2020

विज्ञापन

Congratulations @jimmy9 for this outstanding achievement of 600 wickets. Definitely one of the best bowlers I've faced. — Virat Kohli (@imVkohli) August 25, 2020

Well done james Anderson @jimmy9 .. this milestone is just greatness ..156 test matches as fast bowler is just unthinkable..u will make every young fast bowler believe that greatness is achievable .@bcci @ECB_cricket — Sourav Ganguly (@SGanguly99) August 25, 2020



स्विंग के सुल्तान कहलाए जाने वाले पाकिस्तानी पेसर वसीम अकरम ने कहा कि कड़ी मेहनत, जुनून और कभी हार न मानने के जज्बा ही एंडरसन के करियर की पहचान है। 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' शोएब अख्तर ने भी कहा कि किसी भी मध्यम तेज गेंदबाज के लिए 156 टेस्ट खेलना ही अपने आप में उपलब्धि है।

Champion bowler James Anderson! Congrats on reaching the first-ever 600 wickets for a fast bowler.. hard work, passion and never-day-die approach have been the hallmark of your career.. doyen of fast bowlers, best wishes for the rest of your career @jimmy9 — Wasim Akram (@wasimakramlive) August 25, 2020

जेम्स एंडरसन की इस सफलता पर सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं बल्कि समूचा क्रिकेट जगत गदगद हैं। दुनिया भर के दिग्गज उनकी तारीफ में कसीदे जड़ रहे हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट का मानना है कि उन्होंने आजतक जितने बेस्ट गेंदबाजों का सामना किया है, एंडरसन उनमें से एक हैं।बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने भी ट्वीट कर एंडरसन को इस उपलब्धि पर बधाई दी।