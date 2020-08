600 विकेट लेने वाले एंडरसन ने किया तिरंगे का अपमान, सोशल मीडिया पर जमकर बवाल

ट्विटर पर संजीव मुखर्जी नाम के एक यूजर ने लिखा कि इंग्लिश तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने भले ही 600 टेस्ट विकेट हासिल करने का मुकाम हासिल किया हो, लेकिन इससे उन्हें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर खड़े होने का अधिकार नहीं है। उन्हें इसके लिए बिना शर्त माफी की मांगनी चाहिए।

English cricketing fast bowler James Anderson may have achieved a milestone of acquiring 600 test wickets, but that doesn't give him the right to hail his achievement by standing on Indian National Flag. An unconditional apology by him his PM is demanded. @KirenRijiju @BCCI