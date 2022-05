आईपीएल 2022 के 57वें मैच में गुजरात टाइटंस ने बाजी अपने नाम की। पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात की टीम ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को एकतरफा अंदाज में 62 रन के बड़े अंतर से हराया। हार्दिक पांड्या की अगुआई में गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 144 रन बनाए और इसके बाद लखनऊ की टीम को 82 के स्कोर पर ही समेट दिया। गुजरात टाइटंस इस जीत के साथ अंक तालिका में फिर से शीर्ष पर पहुंच गई और इसके साथ ही प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम भी बन गई।

Shubman Gill is adjudged Player of the Match for his fine knock of 63* off 49 deliveries as @gujarat_titans win by 62 runs against #LSG.#TATAIPL #LSGvGT pic.twitter.com/96JKpgqcis