{"_id":"6285b8cfb3b7fb65805eb819","slug":"ipl-2022-kkr-vs-lsg-match-66-analysis-evin-lewis-catch-to-rahul-and-de-kock-partnership","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"KKR vs LSG Analysis: एविन लुइस के शानदार कैच ने पलटा मैच, स्टोइनिस ने आखिरी दो गेंदों में लखनऊ को जिताया","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: शक्तिराज सिंह Updated Thu, 19 May 2022 09:02 AM IST