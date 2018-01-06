Anushka : Baby second honeymoon ke liye kaha jayenge?— Paddy (@Paddyyar) January 5, 2018
Virat: India me hi kuch plan karate hai.
Anushka: why?
Virat: I can give my best in home conditions only.#INDvSA #Virushka
Sach toh yeh hai ki puri series mein #ViratKohli kam run banyega...— Khooni (@KhooniBhai) January 5, 2018
Aur puri series mein gaaliyan #AnushkaSharma khaayegi.
Maano yaa naa maano India in Overseas is flop.🙏#SAvIND
Unlucky #AnushkaSharma #SAvIND #ViratKohli #ViratKiBaraat sa ne le li— THE ROCK (@Nanocar1990) January 5, 2018
टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुक्रवार से शुरू हुए पहले टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह गेंदबाजों के नाम रहा। दिन में कुल 13 विकेट गिरे।
6 जनवरी 2018
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