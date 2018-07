{"_id":"5b57ef4e4f1c1bf6548b4de0","slug":"india-vs-pakistan-match-date-in-asia-cup-2018-schedule","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u090f\u0936\u093f\u092f\u093e \u0915\u092a: \u0906\u0908\u0938\u0940\u0938\u0940 \u0928\u0947 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0936\u0947\u0921\u094d\u092f\u0942\u0932, \u0907\u0938 \u0926\u093f\u0928 \u092a\u093e\u0915\u093f\u0938\u094d\u0924\u093e\u0928 \u092a\u0930 \u0939\u092e\u0932\u093e \u092c\u094b\u0932\u0947\u0917\u0940 '\u0935\u093f\u0930\u093e\u091f \u092c\u094d\u0930\u093f\u0917\u0947\u0921'","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"cricket-news"}}

भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है। एशिया कप का शेड्यूल आ चुका है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज में एक मुकाबला खेला जाएगा। एशिया कप की डिफेंडिंग चैंपियन भारत का सामना पाकिस्तान से 19 सितंबर को होगा। अंतररराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने की तरफ से यह शेड्यूल जारी किया गया है।



हालांकि टीम इंडिया को ग्रुप स्टेज में आराम बिलकुल नहीं मिलेगा। उसे 18 और 19 सितंबर को लगातार दो मैच खेलने होंगे। 18 तारीख को पहला मैच क्वालीफायर टीम से होगा, जबकि 19 तारीख को पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का टूर्नामेंट में खेलना तय है, जबकि बाकी एक स्थान के लिए यूएई, सिंगापुर, ओमान, नेपाल, मलेशिया और हांगकांग के बीच दावेदारी है।



गुप-ए में भारत, पाकिस्तान और क्वालीफायर टीम, जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को जगह मिली है। टूर्नामेंट का पहला मैच दुबई में 15 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को होगा। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर फोर के लिए क्वालीफाई करेंगी, जिसके बाद दो टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा।





यहां जानें पूरा शेड्यूल

ग्रुप स्टेज:

15 सितंबर- बांग्लादेश vs श्री लंका (दुबई)

16 सितंबर- पाकस्तान vs क्वॉलिफायर (दुबई)

17 सितंबर- श्री लंका vs अफगानिस्तान (अबु धाबी)

18 सितंबर- भारत vs क्वॉलिफायर (दुबई)

19 सितंबर- भारत vs पाकस्तान (दुबई)

20 सितंबर- बांग्लादेश vs अफगानिस्तान (अबु धाबी)



सुपर फोर:-

21 सितंबर- ग्रुप-ए विनर vs ग्रुप-बी रनर-अप (दुबई)

21 सितंबर- ग्रुप-बी विनर vs ग्रुप-ए रनर-अप (अबु धाबी)

23 सितंबर- ग्रुप-ए विनर vs ग्रुप-ए रनर-अप (दुबई)

23 सितंबर- ग्रुप-बी विनर vs ग्रुप-बी रनर-अप (अबु धाबी)

25 सितंबर- ग्रुप-ए विनर vs ग्रुप-बी विनर (दुबई)

26 सितंबर- ग्रुप-ए रनर-अप vs ग्रुप-बी रनर-अप (अबु धाबी)

28 सितंबर- फाइनल (अबु धाबी)