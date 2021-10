{"_id":"616705adfdf0de11324798cb","slug":"dc-vs-kkr-ipl-2021-qualifier2-twist-in-the-tale-brilliant-catch-by-shubman-gill-but-lucky-hetmyer-survives-as-it-s-a-no-ball","type":"story","status":"publish","title_hn":"मैदान पर हाईवोल्टेज ड्रामा: आउट होकर डग आउट पहुंच चुके थे हेटमायर, फिर हुआ कुछ यूं कि अंपायर ने वापस बुलाया","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

सार कोलकाता के शुभमन गिल ने दौड़ते हुए डाइव लगाकर हेटमायर का शानदार कैच पकड़ा। इसके बाद कोलकाता टीम जश्न मनाने लगी। हेटमायर भी आउट होने की निराशा में डग आउट में लौट चुके थे।

आईपीएल 2021 का दूसरा क्वालीफायर कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 135 रन बनाए। डीसी की पारी में एक मौका ऐसा आया जब शिमरॉन हेटमायर खुशी के मारे झूम उठे।



दरअसल, दिल्ली ने 16 ओवर में 92 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। टीम मुश्किल में दिख रही थी। उस वक्त शिमरॉन हेटमायर और श्रेयस अय्यर क्रीज पर थे। 17वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए। इस ओवर की चौथी गेंद पर हेटमायर ने डीप मिड ऑन पर हवा में शॉट खेला।







कोलकाता के शुभमन गिल ने दौड़ते हुए डाइव लगाकर हेटमायर का शानदार कैच पकड़ा। इसके बाद कोलकाता टीम जश्न मनाने लगी। हेटमायर भी आउट होने की निराशा में डग आउट में लौट चुके थे। तभी ऑन फील्ड अंपायर ने कुछ मिनट के लिए खेल रोका और थर्ड अंपायर ने नो बॉल चेक करने का संदेश भेजा।



रिप्ले में दिखा कि वरुण का पैर लाइन के ऊपर था। टीवी अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया और हेटमायर खुशी के मारे उछल पड़े। उन्होंने मैदान पर आते ही श्रेयस से हाथ मिलाया। फिर उन्होंने कोलकाता के जख्म पर नमक छिड़कते हुए दो छक्के लगाए।







हालांकि, वह 10 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की बैटिंग भी कुछ खास नहीं रही। शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। वहीं, श्रेयस 27 गेंदों पर 30 रन बनाकर नाबाद रहे।







It was a terrific catch by Gill but Varun Chakravarthy over-stepped in the important moment of the match. pic.twitter.com/UqUOr1jF0G — Johns. (@CricCrazyJohns) October 13, 2021

Brilliant catch by Gill, but lucky Hetmyer survives as it’s a no ball. Twist in the tale? — Cricketwallah (@cricketwallah) October 13, 2021

Great catch from Shakib al Hasan. And Chakravarthy is amazing as usual 💜 #AmiKKR pic.twitter.com/KBSr5Ezeps — 𝙨𝙤𝙝𝙤𝙢 ᴷᴷᴿ (@AwaaraHoon) October 13, 2021

