PAK vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ हारा पाकिस्तान, फैन्स ने दो कैच छोड़ने वाले बाबर को ठहराया जिम्मेदार, किया ट्रोल

Babar Azam Dropped 2 Simple Catches in Final Match Against England

Catches win the game

When you drop it , you will definitely loss the match