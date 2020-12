हताश, निराश और शर्मनाक... भारत के न्यूनतम टेस्ट स्कोर पर क्रिकेट दिग्गजों ने यूं दी प्रतिक्रियाएं

36 will no doubt be looked at in isolation & should be too, but here’s India’s totals in last 3 Tests (2 in NZ) when the ball has moved around - 165, 191, 242, 124,244,36. Clearly India needs to improve its defensive skills. Easier said than done in today’s environment. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) December 19, 2020

Wow!! What a bowling display that was from Pat Cummins & Josh Hazlewood here in Adelaide. Just outstanding. Have to feel for the Indian batsman as never saw that coming - it was one of those days where the batsman nicked everything & didn’t play and miss at all ! Unbelievable... — Shane Warne (@ShaneWarne) December 19, 2020

Told ya ... India are going to get hammered in the Test Series ... #AUSvIND #4-0 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 19, 2020

मौजूदा बल्लेबाजों की रक्षात्मक कमियों का जिक्र करते हुए पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने कहा, ‘इसमें कोई शक नहीं की 36 रन के स्कोर को अलग पारी के रूप में ही देखा जाएगा और देखा भी जाना चाहिए लेकिन जब भी गेंद का मूवमेंट होता है तो पिछले तीन टेस्ट (न्यूजीलैंड में दो टेस्ट) में भारत का स्कोर - 165, 191, 242, 124, 244, 36 रहा है।’ उन्होंने कहा, ‘इससे स्पष्ट है कि भारत को अपने रक्षात्मक कौशल में सुधार करने की जरूरत है। आज के माहौल में करने से ज्यादा कहना आसान है।’ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वार्न ने कहा, ‘वाह। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड ने यहां एडीलेड में कितनी शानदार गेंदबाजी की। लाजवाब।’ उन्होंने कहा, ‘भारतीय बल्लेबाजों के लिए सहानुभूति क्योंकि उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की होगी, ऐसा दिन रहा जिसमें बल्लेबाजों ने हर गेंद पर बल्ला स्पर्श किया और इन्हें खेला भी नहीं और सभी चूक गए। अविश्वसवनीय।’इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने टिप्पणी की, ‘बताया था ना... भारत को टेस्ट श्रृंखला में रौंदा जाएगा।’