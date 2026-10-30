{"_id":"6ae3de56a4aff9b619096c73","slug":"us-midterm-elections-whole-world-watching-battle-not-just-for-majority-in-congress-outcome-impact-on-countries-2026-10-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"चुनाव जिस पर पूरी दुनिया की नजर है: लड़ाई केवल कांग्रेस में बहुमत की नहीं, नतीजे का असर कई देशों पर हो सकता है","category":{"title":"Opinion","title_hn":"विचार","slug":"opinion"}}
चुनाव जिस पर पूरी दुनिया की नजर है: लड़ाई केवल कांग्रेस में बहुमत की नहीं, नतीजे का असर कई देशों पर हो सकता है
केएस तोमर
Updated Fri, 30 Oct 2026 05:31 AM IST
Updated Fri, 30 Oct 2026 05:31 AM IST
विज्ञापन
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
सार
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
फ्री ई-पेपर
सभी विशेष आलेख
सीमित विज्ञापन