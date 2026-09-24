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theatre of endless wars fascinating triangle spanning three continents US wielding weapon of economic pressure
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अंतहीन युद्धों का रंगमंच: तीन महाद्वीपों के दिलचस्प त्रिकोण! अमेरिका आर्थिक दबाव का हथियार चला रहा है
ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाया (फाइल)
- फोटो : एएनआई / व्हाइट हाउस
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