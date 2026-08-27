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एक और चेतावनी: हिमालय में बढ़ते आपदा जोखिम का इशारा है नेपाल की बाढ़ त्रासदी
अमर उजाला Published by: Devesh Tripathi Updated Thu, 27 Aug 2026 06:18 AM IST
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