कोरोना संक्रमण: गांव कैसे निपटेंगे महामारी से

{"_id":"60a2cc901358533c727547e1","slug":"corona-virus-how-villages-will-deal-with-epidemic","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u092e\u0923:\u00a0\u0917\u093e\u0902\u0935 \u0915\u0948\u0938\u0947 \u0928\u093f\u092a\u091f\u0947\u0902\u0917\u0947 \u092e\u0939\u093e\u092e\u093e\u0930\u0940 \u0938\u0947","category":{"title":"Opinion","title_hn":"\u0935\u093f\u091a\u093e\u0930","slug":"opinion"}}

पत्रलेखा चटर्जी Published by: पत्रलेखा चटर्जी Updated Tue, 18 May 2021 01:35 AM IST