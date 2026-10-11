{"_id":"6acb2920bbd601977909cbda","slug":"ai-or-catastrophe-in-1962-us-soviet-were-on-brink-nuclear-annihilation-today-fear-looming-arising-from-ai-race-2026-10-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"एआई या तबाही: 1962 में दुनिया परमाणु तबाही की दहलीज पर थी, आज एआई की होड़ से उपज रही तबाही की आशंका","category":{"title":"Opinion","title_hn":"विचार","slug":"opinion"}}
एआई या तबाही: 1962 में दुनिया परमाणु तबाही की दहलीज पर थी, आज एआई की होड़ से उपज रही तबाही की आशंका
अमांडा टॉब, द न्यूयॉर्क टाइम्स। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 11 Oct 2026 11:43 AM IST
विज्ञापन
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
सार
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
फ्री ई-पेपर
सभी विशेष आलेख
सीमित विज्ञापन