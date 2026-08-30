सूची पुनरीक्षण अभियान जारी, 50 फीसदी मतदाता ही पहुंचे बूथ पर
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झज्जर। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने का अभियान जारी है। इस अभियान के दूसरे दिन रविवार को सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहे। नागरिकों ने नाम जोड़ने, विवरण संशोधित करने और अपात्र नाम हटाने के लिए दावे व आपत्तियां दर्ज कराईं।
भारत निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। इन दावों व आपत्तियों का निपटान 28 अक्तूबर तक सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि नागरिक मतदाता सूची संबंधी जानकारी के लिए ईआरओ कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने पात्र मतदाताओं से 30 सितंबर तक दावे व आपत्तियां दर्ज कराकर त्रुटियां दुरुस्त करने का आग्रह किया। हालांकि, नोटिस मिलने के बावजूद केवल 50 फीसदी मतदाता ही बूथ पर पहुंच रहे हैं।
बीएलओ लगातार फोन करके मतदाताओं को बुला रहे हैं, लेकिन केवल 50 फीसदी ही पहुंच रहे हैं। रविवार को अभियान के दौरान एप बार-बार जवाब देता रहा। एप पर जानकारी अपलोड होने में भी कई दिक्कतें आईं। इन तकनीकी समस्याओं के कारण मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा।
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झज्जर में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जारी, 50 फीसदी मतदाता ही पहुंचे बूथ पर
मतदाता सूची अपडेट करने के लिए बीएलओ ने संभाला मोर्चा, एप की तकनीकी दिक्कतें बनी बाधा
झज्जर में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: दावे-आपत्तियां दर्ज कराने उमड़े मतदाता
नोटिस के बावजूद बूथों पर नहीं पहुंच रहे सभी मतदाता, बीएलओ कर रहे फोन
मतदाता सूची सुधार अभियान में तकनीकी खामी बनी परेशानी, एप बार-बार हुआ बंद
30 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां, 6 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
झज्जर में मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान तेज, बीएलओ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रहे मौजूद
आधे मतदाता ही पहुंचे बूथ पर, बीएलओ के फोन के बाद भी कम रहा उत्साह
मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन का मौका, 30 सितंबर तक कराएं दावा-आपत्ति
एप की सुस्ती से अटका मतदाता पुनरीक्षण अभियान, बूथों पर करना पड़ा इंतजार
ChatGPT is AI and can make mistakes.
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भारत निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। इन दावों व आपत्तियों का निपटान 28 अक्तूबर तक सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि नागरिक मतदाता सूची संबंधी जानकारी के लिए ईआरओ कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने पात्र मतदाताओं से 30 सितंबर तक दावे व आपत्तियां दर्ज कराकर त्रुटियां दुरुस्त करने का आग्रह किया। हालांकि, नोटिस मिलने के बावजूद केवल 50 फीसदी मतदाता ही बूथ पर पहुंच रहे हैं।
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बीएलओ लगातार फोन करके मतदाताओं को बुला रहे हैं, लेकिन केवल 50 फीसदी ही पहुंच रहे हैं। रविवार को अभियान के दौरान एप बार-बार जवाब देता रहा। एप पर जानकारी अपलोड होने में भी कई दिक्कतें आईं। इन तकनीकी समस्याओं के कारण मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा।
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झज्जर में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जारी, 50 फीसदी मतदाता ही पहुंचे बूथ पर
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नोटिस के बावजूद बूथों पर नहीं पहुंच रहे सभी मतदाता, बीएलओ कर रहे फोन
मतदाता सूची सुधार अभियान में तकनीकी खामी बनी परेशानी, एप बार-बार हुआ बंद
30 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां, 6 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
झज्जर में मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान तेज, बीएलओ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रहे मौजूद
आधे मतदाता ही पहुंचे बूथ पर, बीएलओ के फोन के बाद भी कम रहा उत्साह
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