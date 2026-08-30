सूची पुनरीक्षण अभियान जारी, 50 फीसदी मतदाता ही पहुंचे बूथ पर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भारत निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। इन दावों व आपत्तियों का निपटान 28 अक्तूबर तक सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि नागरिक मतदाता सूची संबंधी जानकारी के लिए ईआरओ कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने पात्र मतदाताओं से 30 सितंबर तक दावे व आपत्तियां दर्ज कराकर त्रुटियां दुरुस्त करने का आग्रह किया। हालांकि, नोटिस मिलने के बावजूद केवल 50 फीसदी मतदाता ही बूथ पर पहुंच रहे हैं।बीएलओ लगातार फोन करके मतदाताओं को बुला रहे हैं, लेकिन केवल 50 फीसदी ही पहुंच रहे हैं। रविवार को अभियान के दौरान एप बार-बार जवाब देता रहा। एप पर जानकारी अपलोड होने में भी कई दिक्कतें आईं। इन तकनीकी समस्याओं के कारण मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा।000झज्जर में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जारी, 50 फीसदी मतदाता ही पहुंचे बूथ परमतदाता सूची अपडेट करने के लिए बीएलओ ने संभाला मोर्चा, एप की तकनीकी दिक्कतें बनी बाधाझज्जर में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: दावे-आपत्तियां दर्ज कराने उमड़े मतदातानोटिस के बावजूद बूथों पर नहीं पहुंच रहे सभी मतदाता, बीएलओ कर रहे फोनमतदाता सूची सुधार अभियान में तकनीकी खामी बनी परेशानी, एप बार-बार हुआ बंद30 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां, 6 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूचीझज्जर में मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान तेज, बीएलओ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रहे मौजूदआधे मतदाता ही पहुंचे बूथ पर, बीएलओ के फोन के बाद भी कम रहा उत्साहमतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन का मौका, 30 सितंबर तक कराएं दावा-आपत्तिएप की सुस्ती से अटका मतदाता पुनरीक्षण अभियान, बूथों पर करना पड़ा इंतजारChatGPT is AI and can make mistakes.