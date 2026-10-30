मातनहेल खंड की तीन सड़कों का होगा नवीनीकरण, 1.44 करोड़ होंगे खर्च

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इन तीनों सड़कों का नवीनीकरण हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से करवाया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। ऑनलाइन बिड भरने की अंतिम तिथि 12 नवंबर है और 13 नवंबर को बिड खोली जाएंगी।तीनों सड़कों की कुल अनुमानित लागत 1 करोड़ 44 लाख 52478 रुपये है। यह कार्य वर्क प्लान 2026-27 के तहत ग्रुप नंबर-3 में कराया जाएगा। इन तीनों सड़कों के बनने से बिरोहड़, मालियावास, ढलानवास, सासरौली, झामरी, झाड़ली सहित लगभग आठ से दस गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। सड़कों के नवीनीकरण का काम पूरा करने की अवधि 6 महीने है।मंदिर कमेटी व प्रधान अत्तर सिंह ने बताया कि खानपुर कलां से गोगा जी मंदिर तक सड़क का नवीनीकरण होने से लाखों श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि जन्माष्टमी व गोगा नवमी पर खानपुर कलां में दो दिवसीय विशाल मेले व कुश्ती दंगल का आयोजन होता है। इस बार हुए कुश्ती दंगल में मंदिर कमेटी व प्रधान अत्तर सिंह सहित खानपुर कलां के ग्रामीणों ने विधायक गीता भुक्कल से सड़क बनवाए जाने की मांग की थी। यह सड़क लगभग 15 साल पहले बनी जो खस्ता हालत में जिससे गोगा जी मंदिर में जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।तीन सड़कों के लिए ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। 13 नवंबर को टेंडर खुलेंगे। तीनों सड़कों के लिए अनुमानित लागत 1.44 करोड़ रुपये है।