झज्जर की तीन बेटियों का जलवा, अंडर-19 टी-20 ट्रॉफी में रहा शानदार प्रदर्शन

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तनिष्का ने बल्ले और गेंद से अहम योगदान देते हुए 321 रन बनाने के साथ नौ विकेट भी हासिल किए। वहीं इस्माइलपुर निवासी तानिया गुज्जर ने 12 विकेट झटके जबकि पहाड़ीपुर निवासी पूर्वा सिवाच ने दिल्ली टीम की कप्तानी करते हुए 179 रन बनाए और 11 विकेट हासिल किए।बीसीसीआई की ओर से 9 से 26 अक्तूबर तक आयोजित महिला अंडर-19 टी-20 ट्रॉफी में लीग चरण के बाद नॉकआउट मुकाबले खेले गए। हरियाणा ने फाइनल में बड़ौदा को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। सेमीफाइनल में हरियाणा ने दिल्ली को शिकस्त दी थी। लीग चरण में हालांकि हरियाणा को दिल्ली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।तनिष्का शर्मा ने टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करते हुए 49 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 321 रन बनाए। उन्होंने तीन अर्धशतक भी लगाए। इसके अलावा गेंदबाजी में नौ विकेट लेकर टीम की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई।इस्माइलपुर निवासी तानिया गुज्जर ने हरियाणा की ओर से खेलते हुए अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया। उन्होंने फाइनल को छोड़कर अन्य मुकाबलों में विकेट हासिल किए। टूर्नामेंट में तानिया ने कुल 12 विकेट लिए। अपने पहले ही सीजन में खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनना उनके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।पहाड़ीपुर निवासी पूर्वा सिवाच ने दिल्ली की टीम की कप्तानी करते हुए ऑलराउंड प्रदर्शन किया। उन्होंने 26 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 179 रन बनाए। इसके साथ ही गेंदबाजी में 11 विकेट भी हासिल किए। पूर्वा अब आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटी हैं।