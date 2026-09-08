महेंद्रगढ़ में भी सफाई कर्मचारियों ने नोटिस लेने से किया इन्कार

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पूनमचंद रती ने कहा कि कर्मचारियों को सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 13 मई के समझौते को जल्द लागू करने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि समझौता लागू होने तक हड़ताल जारी रहेगी। नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से जल्द बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। कर्मचारियों ने नगर पालिका सचिव प्रशांत कुमार का काम पर लौटने संबंधी नोटिस लेने से इनकार कर उसे धरनास्थल पर चस्पा कर दिया। नेताओं ने कहा कि शहरों में गंदगी के ढेर से बीमारी का खतरा बढ़ रहा है और अग्निशमन कर्मचारियों की हड़ताल से आगजनी की घटनाओं पर काम नहीं हो पा रहा है।मुख्य मांगें और शहरों पर असरकर्मचारियों की मुख्य मांग 13 मई को हुए समझौते को लागू करना है। हड़ताल के कारण शहरों में सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिनसे संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, जिससे आपातकालीन सेवाएं बाधित हैं। आगजनी की घटनाओं पर समय पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है।एस्मा से न डरें कर्मचारीपूर्व प्रधान ने कहा कि कर्मचारी एस्मा से न डरें। यह सरकार का एक डरने का हथियार है। नौकरी से निकालने के बाद वापसी के दौरान सब भूल जाती है। जब तक मंडलज पूरी नहीं होती तब तक धरने पर रहें और जरूरत पड़े तो अपने परिवार समेत धरना दें।