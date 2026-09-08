फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Sanitation workers in Mahendragarh also refused to accept the

महेंद्रगढ़ में भी सफाई कर्मचारियों ने नोटिस लेने से किया इन्कार

Tue, 08 Sep 2026 11:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
Sanitation workers in Mahendragarh also refused to accept the
फोटो संख्या:-64 नगरपालिका में ससफाई कर्मचारियों को नोटिस के बारे में जानकारी देते हुए नपा अ​धिक
महेंद्रगढ़। हरियाणा में नगरपालिका और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल 34वें दिन भी जारी रही। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर कर्मचारी मांगों को लेकर डटे हैं। मंगलवार को महेंद्रगढ़ नगरपालिका में कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने दमकल कर्मचारी संघ के पूर्व राज्य प्रधान पूनमचंद रती, उप राज्य कोषाध्यक्ष राजेश बागड़ी और अग्निशमन राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह पहुंचे। अरुणा रोहतक, जयप्रकाश, महेंद्र संगोलियां, महेंद्र सोमवत, जिला प्रधान राहुल सारवान, अग्निशमन विभाग से रिंकू व प्रधान रामसिंह भी मौजूद रहे।
विज्ञापन


पूनमचंद रती ने कहा कि कर्मचारियों को सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 13 मई के समझौते को जल्द लागू करने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि समझौता लागू होने तक हड़ताल जारी रहेगी। नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से जल्द बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। कर्मचारियों ने नगर पालिका सचिव प्रशांत कुमार का काम पर लौटने संबंधी नोटिस लेने से इनकार कर उसे धरनास्थल पर चस्पा कर दिया। नेताओं ने कहा कि शहरों में गंदगी के ढेर से बीमारी का खतरा बढ़ रहा है और अग्निशमन कर्मचारियों की हड़ताल से आगजनी की घटनाओं पर काम नहीं हो पा रहा है।
विज्ञापन

-------------
मुख्य मांगें और शहरों पर असर
कर्मचारियों की मुख्य मांग 13 मई को हुए समझौते को लागू करना है। हड़ताल के कारण शहरों में सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिनसे संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, जिससे आपातकालीन सेवाएं बाधित हैं। आगजनी की घटनाओं पर समय पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

---------------
एस्मा से न डरें कर्मचारी
पूर्व प्रधान ने कहा कि कर्मचारी एस्मा से न डरें। यह सरकार का एक डरने का हथियार है। नौकरी से निकालने के बाद वापसी के दौरान सब भूल जाती है। जब तक मंडलज पूरी नहीं होती तब तक धरने पर रहें और जरूरत पड़े तो अपने परिवार समेत धरना दें।

फोटो संख्या:-64 नगरपालिका में ससफाई कर्मचारियों को नोटिस के बारे में जानकारी देते हुए नपा अधिक

फोटो संख्या:-64 नगरपालिका में ससफाई कर्मचारियों को नोटिस के बारे में जानकारी देते हुए नपा अधिक

फोटो संख्या:-64 नगरपालिका में ससफाई कर्मचारियों को नोटिस के बारे में जानकारी देते हुए नपा अधिक

फोटो संख्या:-64 नगरपालिका में ससफाई कर्मचारियों को नोटिस के बारे में जानकारी देते हुए नपा अधिक

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed