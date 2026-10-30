फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Railway employee returning home from duty struck by a car, dies

ड्यूटी से घर लौट रहे रेलवे कर्मचारी को कार ने मारी टक्कर, मौत

Fri, 30 Oct 2026 02:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Railway employee returning home from duty struck by a car, dies
29jjrp33- सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कार्रवाई करते पुलिस कर्मी व मौजूद परिजन। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

चढ़वाना रोड पर गांव के पास हुआ हादसा, तीन बेटियों और पत्नी को छोड़ गया 31 वर्षीय सुमित
साल्हावास। ड्यूटी खत्म कर पैदल गांव लौट रहे रेलवे कर्मचारी सुमित (31) की कार की टक्कर लगने से मौत हो गई। हादसा बुधवार रात करीब 8:40 बजे चढ़वाना रोड पर गांव कोयलपुर के पास हुआ। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
कोयलपुर निवासी सोहनलाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा सुमित झज्जर रेलवे में ग्रुप डी के पद पर कार्यरत था। बुधवार रात ड्यूटी से घर लौटते समय एक स्विफ्ट कार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी।
विज्ञापन

सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो सुमित बेहोशी की हालत में मिले। उन्हें सरकारी अस्पताल झज्जर ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक अपने पीछे पत्नी और तीन बेटियां छोड़ गए। जांच अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

29jjrp33- सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कार्रवाई करते पुलिस कर्मी व मौजूद परिजन। संवाद

29jjrp33- सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कार्रवाई करते पुलिस कर्मी व मौजूद परिजन। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed