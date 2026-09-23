स्वास्थ्य सेवाओं का लोगों ने उठाया लाभ
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बहादुरगढ़। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित संकल्प अभियान के तहत शंकर गार्डन स्थित नव निर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ विभिन्न जांच और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। आयोजन में पार्षद प्रतिनिधि कर्मवीर शर्मा का विशेष सहयोग रहा।
शिविर में गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच, गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की स्क्रीनिंग, प्रयोगशाला जांच, निरोगी हरियाणा, आयुष्मान भारत, टीबी स्क्रीनिंग एवं निक्षय सहायता, एसटीडी स्क्रीनिंग तथा नशा मुक्ति एवं प्रबंधन संबंधी सेवाएं प्रदान की गईं।
अर्बन नोडल अधिकारी डॉ. गौरव के मार्गदर्शन और अर्बन हेल्थ कंसल्टेंट डॉ. गगन के समन्वय में शिविर सफल रहा। मेडिकल ऑफिसर डॉ. राहुल, डॉ. प्रदीप, डॉ. रवि व डॉ. निवेदिता ने सेवाएं दीं। एसडीसीएच बहादुरगढ़ से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. राजकुमारी और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सोमबीर ने भी मरीजों की जांच की। डॉ. सोमबीर ने बताया कि माहवारी शुरू न हुई लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन नि:शुल्क दी जाती है, जिससे सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मदद मिलती है।
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शिविर में गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच, गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की स्क्रीनिंग, प्रयोगशाला जांच, निरोगी हरियाणा, आयुष्मान भारत, टीबी स्क्रीनिंग एवं निक्षय सहायता, एसटीडी स्क्रीनिंग तथा नशा मुक्ति एवं प्रबंधन संबंधी सेवाएं प्रदान की गईं।
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अर्बन नोडल अधिकारी डॉ. गौरव के मार्गदर्शन और अर्बन हेल्थ कंसल्टेंट डॉ. गगन के समन्वय में शिविर सफल रहा। मेडिकल ऑफिसर डॉ. राहुल, डॉ. प्रदीप, डॉ. रवि व डॉ. निवेदिता ने सेवाएं दीं। एसडीसीएच बहादुरगढ़ से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. राजकुमारी और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सोमबीर ने भी मरीजों की जांच की। डॉ. सोमबीर ने बताया कि माहवारी शुरू न हुई लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन नि:शुल्क दी जाती है, जिससे सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मदद मिलती है।
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