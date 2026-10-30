समाधान शिविर में पीपीपी और पेंशन की समस्याएं लेकर पहुंचे लोग

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शिविर में नागरिक परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचे। इसके अलावा पुलिस विभाग से जुड़े मामले भी अधिकारियों के समक्ष रखे गए। एडीसी ने अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत की गंभीरता से जांच करने और निर्धारित समय में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए।एडीसी ने कहा कि समाधान शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है। प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को आयोजित होने वाले इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर मौजूद रहते हैं।