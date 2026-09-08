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Hindi News ›   City & states ›   Party workers arrived at the BSP's Sohna event.

बसपा के सोहना कार्यक्रम में पहुंचे कार्यकर्ता

Tue, 08 Sep 2026 02:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:05 AM IST
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Party workers arrived at the BSP's Sohna event.
-फोटो 83 : बसपा के सोहना कार्यक्रम में रवाना होते कार्यकर्ता। स्रोत पार्टी
बहादुरगढ़। बहुजन समाज पार्टी का सोहना में डॉ. आंबेडकर भवन में हुए जोन स्तरीय कार्यक्रम में काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बसपा जिलाध्यक्ष सतबीर जाखौदा ने बताया कि जिले भर के चार विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता यहां से रवाना हुए। यहां से कार्यक्रम में पहुंचने वालों में हेमचन्द्र मेहरा प्रदेश महासचिव, कृष्णा चौहान जिला उपाध्यक्ष, आजाद चौपड़ा पूर्व सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी श्रद्धानंद जिला कोषाध्यक्ष, रतन लाल गौतम जिला महासचिव, कृष्ण सांखोल जिला कार्यकारिणी, भूपेंद्र सिंह जिला संयोजक, बलजीत तंवर प्रभारी बहादुरगढ़, बाबूराम प्रभारी बहादुरगढ़, मास्टर महेंद्र प्रभारी बेरी, दलबीर दहिया प्रभारी झज्जर, विजय जांगड़ा प्रभारी झज्जर, भोमराज प्रभारी बादली, रविंदर सिंह हल्का अध्यक्ष, रामेश्वर बुपनिया हल्का अध्यक्ष बादली, अजीत अहलावत हल्का अध्यक्ष झज्जर, चंदरभान कोषाध्यक्ष झज्जर, रामचंद्र दुजाना उपाध्यक्ष बेरी, साहिल सुभाष गंगड़वा महासचिव बादली, नरेश डाबला, जयभगवान, श्रीनिवास नयागांव कोषाध्यक्ष, बलवान सिंह सचिव, मुकेश जाखौदा, कर्मबीर परनाला, सुभाष लुक्सर, कमलेश, जय सिंह, मुंशीराम मदाना, नीरज रंगा, केला देवी मौजूद रहे।
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-फोटो 83 :
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