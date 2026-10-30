एशियन गेम्स में तीन कांस्य जीतने वाले पैरा स्विमर हिमांशु का जोरदार स्वागत

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रोहतक निवासी हिमांशु इसी एकेडमी के स्विमिंग पूल में अभ्यास करते हैं। उन्होंने जापान में 19 से 24 अक्तूबर तक आयोजित प्रतियोगिता में 400 मीटर फ्रीस्टाइल, 100 मीटर फ्रीस्टाइल और 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते। हिमांशु ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और कोचों के सहयोग को दिया। उनका लक्ष्य भविष्य में ओलिंपिक जैसे बड़े मंच पर देश के लिए पदक जीतना है।जन्म से दृष्टिबाधित हिमांशु ने 2021 में जूडो छोड़कर पैरा स्विमिंग शुरू की। 2022 में अपनी पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 2023 में चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए फाइनल तक पहुंचे। 2025 में विश्व पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप की दो स्पर्धाओं के फाइनल में पहुंचे और नेशनल पैरा गेम्स में तीन स्वर्ण पदक जीते।कोच रणबीर शर्मा ने कहा कि हिमांशु ने अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। उन्हें उम्मीद है कि हिमांशु भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए पदकों का रंग बदलेंगे। हिमांशु के पिता बलवान ने बेटे की उपलब्धि पर गर्व जताया और उसे आगे बढ़ाने में सहयोग के लिए अनिल खत्री का आभार व्यक्त किया। बलवान हरियाणा के मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम में पुलिस अधिकारी हैं।हिमांशु समेत पैरा एशियन और एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भिवानी में नकद पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में एचएसए के प्रधान और सांसद धर्मबीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर संग्राम मेडल विजेता वार वेटरन महेंद्र पहलवान, सुनील खत्री, तैराकी कोच साई जाधव, अनिल ढुल, अवधेश, राजीव, सचिन और अभिषेक सहित अन्य लोग मौजूद रहे।-फोटो 86 : एशियन गेम्स में तीन कांस्य पदक विजेता पैरा स्विमर हिमांशु नांदल का स्वागत करते एचएसए महासचिव अनिल खत्री और अन्य। स्रोत एकेडमी