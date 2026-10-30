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Hindi News ›   City & states ›   Pankaj Phogat becomes District President of the Youth Congress; Parajendra Joon extends a welcome.

पंकज फोगाट बने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, पराजेंद्र जून ने किया स्वागत

Fri, 30 Oct 2026 02:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:33 AM IST
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Pankaj Phogat becomes District President of the Youth Congress; Parajendra Joon extends a welcome.
फोटो-56: युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज फोगाट का स्वागत करते पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून।
बहादुरगढ़। हरियाणा युवा कांग्रेस ने बहादुरगढ़ निवासी पंकज फोगाट को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति के बाद पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून के कार्यालय पर उनका स्वागत किया गया। जून ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उन्हें नई जिम्मेदारी की बधाई दी।
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राजेंद्र सिंह जून ने कहा कि युवाओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि पंकज फोगाट युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने और संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।
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नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पंकज फोगाट ने पूर्व विधायक सहित पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे।
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इस अवसर पर शहरी ब्लॉक अध्यक्ष सुनील उर्फ सीटू बराही, पूर्व चेयरमैन आजाद राठी, वेद प्रधान, आजाद अहलावत, मोनू कसार, रामकुमार जून, जस्सी जून, मदन दलाल, नित्यानंद झा, प्रदीप वर्मा और राजेश कलसन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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