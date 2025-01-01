बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए जिले में शुरू हुआ मिशन सफलता

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इसमें जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक ने परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों को पिछले पांच वर्षों के प्रश्नपत्रों और सैंपल पेपर का नियमित अभ्यास करवाया जाए। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए। साथ ही ओपन बुक टेस्ट, समयबद्ध प्रश्नपत्र समाधान और उत्तर लेखन क्षमता विकसित करने पर ध्यान दिया जाए। विद्यार्थियों की उपस्थिति और तैयारी की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित करने को कहा।जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों की जवाबदेही तय करने और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप काम करने पर जोर दिया। डॉ. सुदर्शन पूनिया ने मिशन की रूपरेखा समझाते हुए बताया कि स्कूलों को पिछले बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षा परिणामों के आधार पर तीन जोन में बांटकर अलग-अलग कार्ययोजना तैयार की जाएगी। बैठक में शेर सिंह (बहादुरगढ़), सुनीता मल्हान (झज्जर), जयपाल दहिया (साल्हावास), सुरेश पाल सुहाग (मातनहेल) शामिल रहे।