रामलीला मैदान में करेंगे लोकतंत्र की आवाज बुलंद करें : कुलदीप वत्स
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:37 AM IST
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:37 AM IST
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झज्जर। बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने क्षेत्रवासियों से एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की महारैली में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि रैली में वोट चोरी के आरोपों और मताधिकार की रक्षा के मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे।
वत्स ने कहा कि रैली में 10 लाख लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि जनता के उत्साह से यह लक्ष्य भी पीछे छूट सकता है। उनके अनुसार, मताधिकार की रक्षा लोकतंत्र और नागरिकों के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।
विधायक ने कहा कि राहुल गांधी मजदूरों, किसानों, व्यापारियों और विद्यार्थियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धर्म और जाति की राजनीति करती है। वत्स ने कहा कि युवाओं को रोजगार, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और परिवारों को महंगाई से राहत मिलनी चाहिए।
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वत्स ने कहा कि रैली में 10 लाख लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि जनता के उत्साह से यह लक्ष्य भी पीछे छूट सकता है। उनके अनुसार, मताधिकार की रक्षा लोकतंत्र और नागरिकों के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।
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विधायक ने कहा कि राहुल गांधी मजदूरों, किसानों, व्यापारियों और विद्यार्थियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धर्म और जाति की राजनीति करती है। वत्स ने कहा कि युवाओं को रोजगार, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और परिवारों को महंगाई से राहत मिलनी चाहिए।
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