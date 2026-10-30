फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Let us raise the voice of democracy at Ramlila Maidan: Kuldeep Vats

रामलीला मैदान में करेंगे लोकतंत्र की आवाज बुलंद करें : कुलदीप वत्स

Fri, 30 Oct 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Let us raise the voice of democracy at Ramlila Maidan: Kuldeep Vats
29jjrp01- रैली को लेकर जानकारी देते बादली से विधायक कुलदीप वत्स। स्रोत : पार्टी - फोटो : samvad
झज्जर। बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने क्षेत्रवासियों से एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की महारैली में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि रैली में वोट चोरी के आरोपों और मताधिकार की रक्षा के मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे।
विज्ञापन

वत्स ने कहा कि रैली में 10 लाख लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि जनता के उत्साह से यह लक्ष्य भी पीछे छूट सकता है। उनके अनुसार, मताधिकार की रक्षा लोकतंत्र और नागरिकों के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।
विज्ञापन

विधायक ने कहा कि राहुल गांधी मजदूरों, किसानों, व्यापारियों और विद्यार्थियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धर्म और जाति की राजनीति करती है। वत्स ने कहा कि युवाओं को रोजगार, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और परिवारों को महंगाई से राहत मिलनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed