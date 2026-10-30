रामलीला मैदान में करेंगे लोकतंत्र की आवाज बुलंद करें : कुलदीप वत्स

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वत्स ने कहा कि रैली में 10 लाख लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि जनता के उत्साह से यह लक्ष्य भी पीछे छूट सकता है। उनके अनुसार, मताधिकार की रक्षा लोकतंत्र और नागरिकों के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।विधायक ने कहा कि राहुल गांधी मजदूरों, किसानों, व्यापारियों और विद्यार्थियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धर्म और जाति की राजनीति करती है। वत्स ने कहा कि युवाओं को रोजगार, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और परिवारों को महंगाई से राहत मिलनी चाहिए।