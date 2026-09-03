बैनर-पोस्टर हटाने और आचार संहिता पालन के निर्देश

विज्ञापन



झज्जर। बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर वीरवार को चुनाव अधिकारियों ने सभी पदों के उम्मीदवारों के साथ बैठक की। इसमें उम्मीदवारों को चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिए गए। सभी उम्मीदवारों ने इन निर्देशों पर अपनी सहमति जताई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चैंबर कॉम्पलेक्स और कोर्ट कॉम्पलेक्स में कोई भी उम्मीदवार बैनर या पोस्टर दीवारों पर नहीं लगाएगा। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए नियमों का पालन आवश्यक है। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि पहले से लगे बैनर या पोस्टर हटाए जाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी आरके वर्मा ने बताया कि नियमों की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने पुष्टि की कि सभी उम्मीदवारों ने पोस्टर व बैनर नहीं लगाने पर सहमति दी है।

संवाद न्यूज एजेंसी