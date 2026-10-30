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Hindi News ›   City & states ›   From November 1, pensioners will be able to submit their life certificates using even a smartphone.

पेंशनभोगी स्मार्टफोन से भी एक नवबंर से जमा करवा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र

Fri, 30 Oct 2026 02:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:43 AM IST
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झज्जर। जिला खजाना और उप खजाना कार्यालयों से पेंशन लेने वाले पेंशनभोगी अब स्मार्टफोन के माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। जिला कोषाधिकारी संजय फोगाट ने बताया कि यह सुविधा एक नवबंर से संबंधित खजाना कार्यालयों के अलावा डाकघरों, कॉमन सर्विस सेंटरों और अटल सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध है।
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डाकघरों से घर पर यह सुविधा लेने के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा, जबकि स्मार्टफोन से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की सुविधा निशुल्क है।
उन्होंने बताया कि पेंशनभोगी या उनके परिवार का कोई सदस्य स्मार्टफोन में जीवन प्रमाण फेस ऐप और आधार फेस आरडी ऐप इंस्टॉल करके ऑनलाइन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है। इससे पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
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