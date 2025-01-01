कर्मचारी संघ प्रधान राजेंद्र और इकाई प्रधान राजेश को बर्खास्तगी का नोटिस

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बहादुरगढ़। नगर परिषद ने लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में शामिल होने के आरोप में पालिका रोल पर कार्यरत सफाईकर्मी एवं नगर पालिका कर्मचारी संघ प्रधान राजेंद्र और बहादुरगढ़ इकाई के प्रधान राजेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। परिषद ने कर्मचारी को तुरंत ड्यूटी पर लौटने और नोटिस प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में जवाब नहीं देने पर नियमानुसार सेवाएं समाप्त करने की चेतावनी दी गई है।नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सफाई का कार्य आवश्यक सेवा है और इसे सुचारू बनाए रखना नगर परिषद का दायित्व है। नोटिस के अनुसार राजेश छह अगस्त 2026 से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति और पूर्व सूचना के लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित है। साथ ही वह नगर पालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा की ओर से की जा रही हड़ताल में भी शामिल है। नोटिस में कर्मचारी पर अन्य कर्मचारियों को काम करने से रोकने तथा सफाई साधनों, उपकरणों और मशीनरी को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए हैं। परिषद के अनुसार इस संबंध में राजेश के खिलाफ थाना सेक्टर-6 बहादुरगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज होने का उल्लेख किया गया है।शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने का हवालानगर परिषद ने नोटिस में कहा है कि लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और सफाई कार्य में बाधा डालने से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। इससे बीमारियां फैलने की आशंका भी बढ़ी हैं। परिषद ने इसे अनुशासनहीनता और सेवा इकरारनामे की शर्तों का उल्लंघन बताया है।नोटिस की प्राप्ति के तीन दिनर के अंदर मांगा जवाबकार्यकारी अधिकारी ने कर्मचारी को निर्देश दिए हैं कि वह तत्काल ड्यूटी पर उपस्थित हो और अपने पक्ष में कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो नोटिस की प्राप्ति के तीन दिन के अंदर कार्यालय में जवाब जमा करे। जवाब नहीं मिलने और ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस की प्रति उपायुक्त झज्जर और जिला नगर आयुक्त झज्जर को भी आगामी कार्रवाई के लिए भेजी गई है।इन कर्मचारियों को दिए गए हैं नोटिसहड़ताल में शामिल राजेश, सुनील, संदीप, राजपाल, संदीप, अमित, सरोज, कुलदीप, सुभाष, दलबीर, धर्मबीर, सत्यवान, वजीर, मीना, सुषमा, प्रमीला, राकेश, लीलाराम, अमित, राजेन्द्र को नोटिस जारी किए गए हैं।