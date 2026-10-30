फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Computer labs for prisoners will be set up in the jails of four districts.

चार जिलों की जेलों में बनेगी कैदियों के लिए बनेगी कंप्यूटर लैब

Fri, 30 Oct 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Computer labs for prisoners will be set up in the jails of four districts.
29jjrp06- जिला जेल में प्र​शिक्षण लेती महिला कैदी व बंदी। स्रोत : जेल प्रशासन - फोटो : samvad
झज्जर। जेलों में बंद कैदी और अंडर ट्रायल बंदियों को जल्द ही कंप्यूटर ज्ञान दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की चार जेलों में कंप्यूटर लैब तैयार की जाएगी।
विज्ञापन

इसकी जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है। जेल विभाग की तरफ से हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड को लैब के लिए बजट जारी कर दिया है। बजट मिलने के बाद कारपोरेशन की तरफ से ऑनलाइन निविदाएं मांगी गई हैं।
यह कंप्यूटर लैब झज्जर, रोहतक, सोनीपत और भिवानी जेलों में स्थापित की जाएंगी। कारपोरेशन ने पांच नवंबर तक इसकी ऑनलाइन निविदाएं मांगी हैं। उसके बाद वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। वर्क ऑर्डर होने के बाद तीन माह के भीतर यह लैब स्थापित करनी होंगी।
विज्ञापन

जेल प्रशासन ने कंप्यूटर डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, इंटरनेट सुविधा को लेकर अलग से बजट भी दिया है। झज्जर जेल में कैदियों व बंदियों के लिए दो कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएंगी। लैब स्थापित होने के बाद बाकायदा कैदी व बंदियों के लिए कंप्यूटर कोर्स शुरू किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

लैब स्थापित होने के बाद कैदियों व बंदियों की लिस्ट तैयार की जाएगी, जो कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। उसी के आधार कंप्यूटर के कोर्स शुरू किए जाएंगे। संवाद
जेल में चल रहे हैं अलग-अलग कोर्स
इस समय जिला जेल में जेल प्रशासन की तरफ से अलग-अलग तरह के कोर्स करवाए जा रहे हैं ताकि कैदी सजा काटने के बाद अपनी आजीविका शुरू कर सकें। महिला कैदियों के लिए भी कोर्स संचालित किए जा रहे हैं।

वर्जन
जिला जेल में दो कंप्यूटर लैब बनाए जाएंगे। यह काम हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से किया जाएगा। इसके लिए जेल प्रशासन की ओर से बजट जारी किया जा चुका है।
सेवा सिंह, जेल अधीक्षक, झज्जर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें