एसआईआर 2026: मतदाता सूची में नाम जरूर जांचें : एसडीएम विशाल कुमार

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उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां 30 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकती हैं, जिनका निपटान 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर को होगा। एसडीएम ने बताया कि नाम दर्ज नहीं होने पर पात्र नागरिक फॉर्म-6, जबकि नाम, पता, आयु या फोटो आदि में त्रुटि होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन करा सकते हैं। मृत, अपात्र या स्थानांतरित मतदाता का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 भरा जा सकता है।उन्होंने नागरिकों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपने बीएलओ, ईआरओ या एईआरओ से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई कराने की अपील की। मतदाता सूची संबंधी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है।