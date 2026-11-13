सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मनाया बाल दिवस

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शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इन स्टॉलों पर पहुंचकर खूब आनंद लिया। विद्यार्थियों की ओर से जूस, दही भल्ले, गोलगप्पे, पाव भाजी, पोहा, फ्रूट चाट, कुलचे, इडली, चाय, लस्सी और चूरमा सहित कई व्यंजन उपलब्ध करवाए गए।इसके साथ ही बच्चों ने रोचक खेलों की स्टॉलें भी संचालित कीं, जिनमें शिक्षकों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने रंगारंग नृत्य प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भर दिए।कार्यक्रम के दूसरे चरण में शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रतीक ने विद्यार्थियों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाईं। इनमें बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पूरे दिन विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। विद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र ने कहा कि बच्चे देश का उज्ज्वल भविष्य हैं। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में रचनात्मकता, की भावना विकसित करते हैं।